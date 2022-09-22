SBS Türkçe Canlı 22 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 22 EylülPlay47:58SBS TürkçeOther ways to listen SBS TürkçeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (43.92MB)Published 22 September 2022 at 4:11pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 22 September 2022 at 4:11pmSource: SBSÖne çıkanlarRusya’da kısmi seferberlik ilan edildiAvustralya’da Yas Günü ve Aborijin protestolarıİran'da halk ahlak polisine karşı sokaklardaKoruyucu aile olmayı bir de onlardan dinleyinShareLatest podcast episodesFoster Care sistemi için çok kültürlü koruyucu aileler aranıyorSBS Türkçe Haberler 22 Eylülİran'da halk ahlak polisine karşı sokaklardaKraliçenin cenaze törenini Avustralya'da kaç kişi izledi?