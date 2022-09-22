SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı 22 Eylül

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 22 September 2022 at 4:11pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 22 September 2022 at 4:11pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Rusya’da kısmi seferberlik ilan edildi
  • Avustralya’da Yas Günü ve Aborijin protestoları
  • İran'da halk ahlak polisine karşı sokaklarda
  • Koruyucu aile olmayı bir de onlardan dinleyin
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