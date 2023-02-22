SBS Türkçe Canlı – 22 Şubat 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Sydney’de faaliyet gösteren - Sadaqa Refah Fonu kurucularından Coşkun Ünal ve kardeşi Bülent Ünal depremden hemen sonra Türkiye’ye giderek yardım çalışmalarına katıldı. Coşkun Ünal Gazze’den Rohingya kamplarına ve Pakistan’daki sellere kadar türlü felaket bölgesine gittiğini ancak hiçbirinin kendisini bu kadar etkilemediğini söyledi.
- Kaza veya ani bir rahatsızlık her gün karşılaştığımız gelişmeler. Bu durumlarda etrafta ilk yardım eğitimi almış birinin olması çok önemli. Bir insanın yarasına müdahale etmekten kritik anda hayatını kurtarmaya kadar ulaşan yararları var. Avustralya’da bütçenize ve ihtiyacınıza göre çeşitli ilk yardım eğitimi almak mümkün.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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