SBS Türkçe Canlı – 22 Şubat 2023

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Sydney’de faaliyet gösteren - Sadaqa Refah Fonu kurucularından Coşkun Ünal ve kardeşi Bülent Ünal depremden hemen sonra Türkiye’ye giderek yardım çalışmalarına katıldı. Coşkun Ünal Gazze’den Rohingya kamplarına ve Pakistan’daki sellere kadar türlü felaket bölgesine gittiğini ancak hiçbirinin kendisini bu kadar etkilemediğini söyledi.
  • Kaza veya ani bir rahatsızlık her gün karşılaştığımız gelişmeler. Bu durumlarda etrafta ilk yardım eğitimi almış birinin olması çok önemli. Bir insanın yarasına müdahale etmekten kritik anda hayatını kurtarmaya kadar ulaşan yararları var. Avustralya’da bütçenize ve ihtiyacınıza göre çeşitli ilk yardım eğitimi almak mümkün.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

Turkey.jpg

SBS Türkçe Haberler 22 Şubat

learning CPR.jpg

İlk yardım bilmek hayat kurtarır: Avustralya’da ilk yardım kursları

Multilingual kids.jpg

Çift dilli çocuk yetiştiriken panik olmayın!

World - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 21 Şubat