SBS Türkçe Canlı – 22 Mart 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Yeni yayınlanan İslamofobi raporu hak ihlali iddialarını bildiren görgü tanıklarının sayısında endişe verici bir düşüş yaşandığını gösteriyor.
  • Melbourne Üniversitesi'nde Avustralya Diyabet Yeniliklerini Hızlandırma Merkezi'nin (ACADI) Direktörü Prof. Elif Ekinci'nin başında olduğu araştırma başarıya ulaşırsa Tip 2 diyabetli 1 milyondan fazla Avustralyalı, insülin aşısı olmaktan kurtulacak.
  • Araba kullanmak kişiye hem özgürlük kazandırır hem de iş fırsatları yaratır. Ancak ehliyet sahibi olmanın ciddi sorumlulukları da var. Avustralya’da tüm hakları ile beraber ehliyete sahip olabilmek için bir süreci tamamlamak gerekiyor. Göçmenlerin geldikleri ülkelerde sahip oldukları ehliyeti burada geçirme imkânı mevcut ancak ülke ve kişiye bağlı.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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