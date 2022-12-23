SBS Türkçe Canlı – 23 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Noel ve yılbaşı öncesi alışverişlerde Avustralyalılar biraz abartmış olabilir. Ancak Afterpay gibi şimdi harca sonra öde türü uygulamalar da durumu daha kötü hale getiriyor. Sydney Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre bu tür hizmetler kısıtlı bütçesi olanları korumuyor
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakaretten suçlu bulunması sonrası hem Cumhur hem de Millet ittifakında başlayan tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için gündemi değerlendirdi.
- Türkiye’deki Süper Lig’de haftanın derbisi lig lideri Fenerbahçe ile geçen yılın şampiyonu Trabzonspor arasında. A Ligi’nde ise maçtan ziyade Melbourne derbisinde sahada olay çıkaranlara verilen cezalar konuşuluyor.
- Dinleyici mesajları.
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