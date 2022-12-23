SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 23 Aralık 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 23 December 2022 at 3:23pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 23 December 2022 at 3:23pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Noel ve yılbaşı öncesi alışverişlerde Avustralyalılar biraz abartmış olabilir. Ancak Afterpay gibi şimdi harca sonra öde türü uygulamalar da durumu daha kötü hale getiriyor. Sydney Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre bu tür hizmetler kısıtlı bütçesi olanları korumuyor
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakaretten suçlu bulunması sonrası hem Cumhur hem de Millet ittifakında başlayan tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için gündemi değerlendirdi.
  • Türkiye’deki Süper Lig’de haftanın derbisi lig lideri Fenerbahçe ile geçen yılın şampiyonu Trabzonspor arasında. A Ligi’nde ise maçtan ziyade Melbourne derbisinde sahada olay çıkaranlara verilen cezalar konuşuluyor.
  • Dinleyici mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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