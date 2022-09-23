SBS Türkçe Canlı 23 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 23 EylülPlay50:05SBS TürkçeOther ways to listen SBS TürkçeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (45.86MB)Published 23 September 2022 at 4:09pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 23 September 2022 at 4:09pmSource: SBSBugünkü program:AFL'de ırkçılık: Hawthorn mercek altındahaftalık COVID RakamlarıYavuz Oğhan ile Türkiye Gündemiİlaç fiyatları azalıyorSporShareLatest podcast episodesAvustralya'daki vaka sayısı yüzde 15 azaldıSpor Haberleri 23 EylülYavuz Oğhan: "Ekonomide herkesin yüreği ağzında"AFL'de ırkçılık: Hawthorn mercek altında