SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı 23 Eylül

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 23 September 2022 at 4:09pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 23 September 2022 at 4:09pm
Source: SBS
Bugünkü program:
  • AFL'de ırkçılık: Hawthorn mercek altında
  • haftalık COVID Rakamları
  • Yavuz Oğhan ile Türkiye Gündemi
  • İlaç fiyatları azalıyor
  • Spor
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