SBS Türkçe Canlı – 23 Haziran 2023 Cuma

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Bankalar Avustralya’da faizlerin en az bir veya iki defa daha artacağını tahmin ediyor. Merkez bankası Reserve Bank of Australia’nın enflasyonla mücadelesi devam ediyor. Büyük şehirlerin yeni gelişen dış bölgelerinde konut stoku artarken fiyatların azalması oradaki ev sahiplerinin büyük maddi krize girmesine ve zorunlu satışlarda artmaya neden olabilir.
- Gazeteci Yavuz Oğhan Millet İttifakı’nın devam ettiğini söylemenin güç olduğunu belirtirken Merkez Bankası’nın beklenenden daha az bir miktarda faiz artırmasının ne anlama geldiğini SBS Türkçe için değerlendirdi.
- Balili bir dini lider, uygunsuz davranışları engellemek için yeni kurallar getirildiği için ziyaretçileri popüler turistik merkezde yerel geleneklere daha fazla saygı göstermeye çağırdı. Kurallar, Endonezya adasına giden turistler arasında meydana gelen bir dizi olayı takip etti.
- Avustralya Parlamentosu’nun Rusya’nın yeni büyükelçilik bina projesini ulusal güvenlik gerekçesiyle iptal etmesinden sonra bir Rus diplomat proje alanından ayrılmayı reddediyor. Başbakan Anthony Albanese “Büyükelçilik binasının aksine çimin üstünde duran bir adam ulusal güvenlik tehdidi oluşturmuyor” tepkisinde bulundu. Rusya ayrıca projenin iptal kararına Yüksek Mahkeme’de itirazda bulundu.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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