SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı 23 Kasım

SBS Türkçe

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Source: SBS / SBS

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Published 23 November 2022 at 3:54pm
Source: SBS

afta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 23 November 2022 at 3:54pm
Source: SBS
Bugünkü Program
  • Dünya Kupası'nda üçüncü gün
  • Yazar Deniz Agraz ile söyleşi
  • Obezite tehdidi
  • Dinleyici mesajları
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