SBS Türkçe Canlı 23 Mart 2023

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü program
  • Haberler
  • TC Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ile söyleşi
  • Avustralya'da evsizlerin sayısı artıyor
  • Dinleyici mesajları
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SBS Türkçe Haberler 23 Mart

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SBS Türkçe Canlı – 22 Mart 2023