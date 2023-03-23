SBS Türkçe Canlı 23 Mart 2023

SBS Türkçe Canlı 23 Mart 2023Play51:17SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (46.95MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programHaberlerTC Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ile söyleşiAvustralya'da evsizlerin sayısı artıyorDinleyici mesajlarıShareLatest podcast episodes14 Mayıs Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi: Avustralya seçim tarihleri belli olduEvsizlik oranında üzücü artışSBS Türkçe Haberler 23 MartSBS Türkçe Canlı – 22 Mart 2023