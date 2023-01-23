SBS Türkçe Canlı – 23 Ocak 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Federal Hükümet, enerji fiyatlarını kontrol altına almak için yaptığı müdahalenin sonuçlarını vermeye başladığını, geçen ay toptan enerji satış fiyatlarında düşme kaydedildiğini açıkladı.
  • Jacinda Ardern’ün sürpriz istifası sonrası Yeni Zelanda İşçi Partisi yerine Chris Hipkins seçti. Pandemi döneminde COVID-19 bakanı olarak görev yapan Hipkins, aynı zamanda polis, eğitim ve kamu hizmetleri bakanlığı görevlerini de yürütüyordu.
  • Avustralya yerli halkları mensuplarının çoğu için 26 Ocak günü, şiddeti ve kültürlerinin yıkılışını temsil ediyor. 26 Ocak gibi özel bir günde, göçmen Avustralyalıların yerli haklarıyla dayanışma içinde olması da önem arz ediyor.
  • Kadınlarda dünyanın bir numaralı tenisçisi Iga Swiatek ve son üç Avustralya Açık’ta finale kadar yükselen Daniil Medvedev hafta sonunda erken eve dönenler arasında.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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Latest podcast episodes

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An Austrarlia Day protes on January 26, 2006

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Russia's Daniil Medvedev hits a backhand return to compatriot Andrey Rublev during their match at the Australian Open Tennis championships in Melbourne, Australia, Wednesday, Feb. 17, 2021. (AP Photo/Andy Brownbill)

Avustralya Açık’ta favorilere veda

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SBS Türkçe Haberler 23 Ocak