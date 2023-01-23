SBS Türkçe Canlı – 23 Ocak 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Federal Hükümet, enerji fiyatlarını kontrol altına almak için yaptığı müdahalenin sonuçlarını vermeye başladığını, geçen ay toptan enerji satış fiyatlarında düşme kaydedildiğini açıkladı.
- Jacinda Ardern’ün sürpriz istifası sonrası Yeni Zelanda İşçi Partisi yerine Chris Hipkins seçti. Pandemi döneminde COVID-19 bakanı olarak görev yapan Hipkins, aynı zamanda polis, eğitim ve kamu hizmetleri bakanlığı görevlerini de yürütüyordu.
- Avustralya yerli halkları mensuplarının çoğu için 26 Ocak günü, şiddeti ve kültürlerinin yıkılışını temsil ediyor. 26 Ocak gibi özel bir günde, göçmen Avustralyalıların yerli haklarıyla dayanışma içinde olması da önem arz ediyor.
- Kadınlarda dünyanın bir numaralı tenisçisi Iga Swiatek ve son üç Avustralya Açık’ta finale kadar yükselen Daniil Medvedev hafta sonunda erken eve dönenler arasında.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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