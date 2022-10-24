SBS Türkçe Canlı – 24 Ekim 2022

Öne çıkanlar
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Avustralya’nın doğu ve güneydoğu kıyılarını etkileyen yağışlar birçok bölgede ölümcül sel felaketine neden oluyor.
- Doğa müzik grubundan Fahri Kâmil 29 Ekim Cumartesi günü Melbourne’daki Harmony Festivali’nde Türkçe, Kürtçe, Romanca ve Arnavutça şarkılar seslendireceklerini söyledi
- Avustralya yaşlıların istismarı gittikçe büyüyen bir sorun ve genelde istismar edenler en yakın akrabalar oluyor.
- Avustralya ve Türkiye futbol liglerinden en son sonuçlar.