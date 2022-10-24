SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 24 Ekim 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 24 October 2022 at 3:41pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 24 October 2022 at 3:41pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Avustralya’nın doğu ve güneydoğu kıyılarını etkileyen yağışlar birçok bölgede ölümcül sel felaketine neden oluyor.
  • Doğa müzik grubundan Fahri Kâmil 29 Ekim Cumartesi günü Melbourne’daki Harmony Festivali’nde Türkçe, Kürtçe, Romanca ve Arnavutça şarkılar seslendireceklerini söyledi
  • Avustralya yaşlıların istismarı gittikçe büyüyen bir sorun ve genelde istismar edenler en yakın akrabalar oluyor.
  • Avustralya ve Türkiye futbol liglerinden en son sonuçlar.
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