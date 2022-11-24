SBS Türkçe Canlı 24 Kasım

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 24 KasımPlay48:55SBS TürkçeOther ways to listen Source: SBS / suplliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (44.78MB)Published 24 November 2022 at 3:43pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 24 November 2022 at 3:43pmSource: SBSBugünkü yayında:HaberlerKatar FIFA Dünya Kupası 2022Merkez Bankası Başkanı ne dedi?Nail Alkan Coburg Camisinin tarihini yazdıShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Haberler 24 KasımMerkez Bankası Başkanı'ndan uyarı2022 Katar Dünya Kupası: Pazubant krizi sürüyorSBS Türkçe Canlı 23 Kasım