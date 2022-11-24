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SBS Türkçe Canlı 24 Kasım

SBS Türkçe

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Source: SBS / supllied

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Published 24 November 2022 at 3:43pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 24 November 2022 at 3:43pm
Source: SBS
Bugünkü yayında:
  • Haberler
  • Katar FIFA Dünya Kupası 2022
  • Merkez Bankası Başkanı ne dedi?
  • Nail Alkan Coburg Camisinin tarihini yazdı
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