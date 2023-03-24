SBS Türkçe Canlı – 24 Mart 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi ve Mehmet Şimşek’ten ret aldığı bir haftada en büyük rakibi olan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP’den dolaylı destek aldı. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe’ye gelişmeleri değerlendirdi.
- Dördüncü Avustralya’da Islamofobi raporunun açıklandığı bir dönemde raporun baş araştırmacısı olan Charles Stuart Üniversitesi İslam Çalışmaları ve Uygarlığı Merkezi’nden Doçent Derya İner ile ülkedeki aşırıcılığın formlarını, Müslüman ve Türkçe konuşan toplumda İslamofobik saldırıların kayıt altına alınmasının gelecek için önemini konuştuk.
- Euro 2024 Avrupa Kupası eleme grubunda Türkiye’nin ilk maçı bu hafta sonu deplasmanda Ermenistan’la. Tüm spor gelişmeleri SBS Türkçe spor bölümünde.
- Dinleyicilerden mesajlar.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.