SBS Türkçe Canlı – 24 Nisan 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Anzak Günü öncesi The Ode to Remembrance şiirinin Türkçe tercümesi.
- Anzak Günü gelenekleri nedir? Two-up nedir ne zaman oynanır?
- Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Başkanı Ramazan Altıntaş’la Anzak Günü programı hakkında konuştuk.
- Tarihte sadece beşinci kez, Victoria'da bir grup Geleneksel Sahip, Avustralya Federal Mahkemesi tarafından tanınan yerel tapu hakkını kazandı. Victoria'nın Doğu Maar halkının yerel unvanı tanındı.
- İzolasyon ve depresyona karşı yaşlı bakımevleri sosyal etkileşimlerde yeni bir yaklaşım benimsiyor. Çocuk oyun gruplarını huzurevlerine getirerek oradaki sakinlerle biraz zaman geçirmeye davet ediyor.
- Deplasmanda iki puan kaybeden Galatasaray’la Fenerbahçe arasındaki liderlik mücadelesi kızışıyor. Anadoluspor ise beklenmedik bir yenilgi aldı.
- Dinleyicilerden mesajlar.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.