SBS Türkçe Canlı – 24 Nisan 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Anzak Günü öncesi The Ode to Remembrance şiirinin Türkçe tercümesi.
  • Anzak Günü gelenekleri nedir? Two-up nedir ne zaman oynanır?
  • Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Başkanı Ramazan Altıntaş’la Anzak Günü programı hakkında konuştuk.
  • Tarihte sadece beşinci kez, Victoria'da bir grup Geleneksel Sahip, Avustralya Federal Mahkemesi tarafından tanınan yerel tapu hakkını kazandı. Victoria'nın Doğu Maar halkının yerel unvanı tanındı.
  • İzolasyon ve depresyona karşı yaşlı bakımevleri sosyal etkileşimlerde yeni bir yaklaşım benimsiyor. Çocuk oyun gruplarını huzurevlerine getirerek oradaki sakinlerle biraz zaman geçirmeye davet ediyor.
  • Deplasmanda iki puan kaybeden Galatasaray’la Fenerbahçe arasındaki liderlik mücadelesi kızışıyor. Anadoluspor ise beklenmedik bir yenilgi aldı.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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