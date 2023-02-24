SBS Türkçe Canlı – 24 Şubat 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Binden fazlası çocuk olmak üzere yedi binden fazla sivil Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sırasında hayatını kaybetti. 24 Şubat 2022’de başlayan istila dünyayı şoke etti ancak Ukraynalıları değil
- Türkiye’de son bir haftada gündeme damgasını vuran konuları SBS Türkçe için değerlendiren Gazeteci Yavuz Oğhan hükümetin depremlerden etkilenen bölgelere yüzbinlerce çadır gönderildiğini söylediğini ancak depremden etkilenen bölgede 10 milyon insan yaşadığını söyledi.
- Avustralya’nın en önemli istihbarat kurumu ASIO’nun başkanı yabancı ülkelerden casusların Avustralya’da gazetecileri ve hatta yargı üyelerini hedef aldığını belirtti. Ayrıca, ASIO’nun operasyonlarını azalması yönünde bazı baskılara rağmen başbakanın tam desteğine sahip olduklarını belirtti.
- Türkiye Süper Ligi’nde Kahramanmaraş merkezli depremler yüzünden ertelenen maçlar bu hafta sonu oynanacak. Victoria Premier Ligi’nde ikinci hafta maçları da bugün başlıyor. Toplum takımımız Hume City (Anadoluspor) bu akşam 19:30’da evinde Heidelberg United ile karşılaşıyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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