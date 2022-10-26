SBS Türkçe Canlı – 25 Ekim 2022

Öne çıkanlar
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Mayıs ayındaki seçimlerde koalisyondan iktidarı devralan İşçi Partisi on yıl sonra ilk defa federal bütçeyi açıkladı. Hazine Bakanı Hazine Bakanı Jim Chalmers’ın açıkladığı bütçede düşük gelirliler için kreş ücretlerinde indirim yüksek gelirliler için de vergi indirimi var.
- Albanese hükümetinin bu akşam açıklanan yeni federal bütçesinde ebeveyn ve nitelikli çalışan göçmen vizeleri geçmişe nazaran neredeyse ikiye katlandı. Bir önceki Morrison hükümeti tarafından daraltılan göçmen programı fonu da artırılıyor.
- Bugün açıklanan rakamlara göre, Avustralya’da enflasyon oranı 30 Eylül’de biten üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 arttı. Bu da yıllık enflasyonu yüzde 7,3’e getiriyor. Enflasyon 1990’dan beri en yüksek seviyesinde.
- Çoğu Avustralyalı iklim değişikliğinin gerçek olduğuna inanıyor ve bunun gıda tedariki ve mahsul üzerindeki etkisinden korkuyor. Söz konusu bulgular, Avustralyalıların aşırı derecelerdeki hava durumu ve su kıtlığı gibi iklimle ilgili olaylardan giderek daha fazla endişe duyduğunu gösteren Ulusal İklim raporunda yayınlandı.