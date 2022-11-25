SBS Türkçe Canlı 25 Kasım

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 25 KasımPlay51:28SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe CanlıGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (47.12MB)Published 25 November 2022 at 3:57pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 25 November 2022 at 3:57pmSource: SBSÖne çıkanlarDünya Kupası 2022 maçlarıVictoria sandık başına gidiyorYavuz Oğhan ile Türkiye değerlendirmesi.Laboratuarda yetiştirilen beyin hücreleri bilgisiyar oyunu oynadı.ShareLatest podcast episodes'Değerli yalnızlık' politikasına mecburi sonVictoria seçimleri 2022: Seçmenlerin üçte biri sandığa erken gittiCristiano Ronaldo Dünya Kupası tarihine geçtiSBS Türkçe Haberler 25 Kasım