SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı 25 Kasım

SBS Türkçe

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SBS Türkçe Canlı

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Published 25 November 2022 at 3:57pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 25 November 2022 at 3:57pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Dünya Kupası 2022 maçları
  • Victoria sandık başına gidiyor
  • Yavuz Oğhan ile Türkiye değerlendirmesi.
  • Laboratuarda yetiştirilen beyin hücreleri bilgisiyar oyunu oynadı.
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