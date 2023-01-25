SBS Türkçe Canlı – 25 Ocak 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Avustralya Günü’nün 26 Ocak’ta kutlanmasına tepki gittikçe büyürken artan sayıda işyeri çalışanlarına farklı bir gün tatil yapma seçeneği sunuyor.
- SBS Türkçe günümüzde Türkiye’nin en önemli denizcilerinden biri olan İzmir, Karşıyaka doğumlu Özkan Gülkaynak ile konuştu. 2006-2009 yılları arasında "Kayıtsız III" adlı teknesi ile dünyayı dolaşan Özkan Gülkaynak, Avustralya’ya da uğramış ve o yıllarda SBS Türkçe’nin konuğu olmuştu.
- Dünyanın en büyük ve kuvvetli teleskobunun inşası başladı. Batı Avustralya’da ücra bir bölgede inşa edilecek teleskoba bölgenin geleneksel sahipleri de izin verdi.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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