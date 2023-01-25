SBS Türkçe Canlı – 25 Ocak 2023

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SBS Türkçe

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Avustralya Günü’nün 26 Ocak’ta kutlanmasına tepki gittikçe büyürken artan sayıda işyeri çalışanlarına farklı bir gün tatil yapma seçeneği sunuyor.
  • SBS Türkçe günümüzde Türkiye’nin en önemli denizcilerinden biri olan İzmir, Karşıyaka doğumlu Özkan Gülkaynak ile konuştu. 2006-2009 yılları arasında "Kayıtsız III" adlı teknesi ile dünyayı dolaşan Özkan Gülkaynak, Avustralya’ya da uğramış ve o yıllarda SBS Türkçe’nin konuğu olmuştu.
  • Dünyanın en büyük ve kuvvetli teleskobunun inşası başladı. Batı Avustralya’da ücra bir bölgede inşa edilecek teleskoba bölgenin geleneksel sahipleri de izin verdi.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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Latest podcast episodes

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SBS Türkçe Haberler 25 Ocak

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Land Ho! Avustralya göründü - Bilge denizciyle yeniden

Australians Observe Australia Day Holiday As Debate Continues Over Changing The Date

26 Ocak resmi tatilinde çalışmak serbest

एक समुद्र तट पर एक चमकीला पीला चेतावनी चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है जो आगंतुकों को तैरने से मना करता है।

Avustralya plajlarındaki tehlikelerden korunmanın yöntemleri