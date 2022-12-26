SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 26 Aralık 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 26 December 2022 at 3:29pm
By Nejat Başar
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 26 December 2022 at 3:29pm
By Nejat Başar
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Paris'te cuma günü gerçekleşen ve Kürt toplumundan 3 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırının ardından şehir karıştı. Olayı protesto eden Kürt göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Fransız yetkililer saldırının sebebini ırkçılık olarak açıklarken, Kürt toplumu saldırını politik bir infaz olduğuna inanıyor. Saldırının Avustralya Kürt toplumundaki yansımalarını NSW Kürt Toplum Konseyi eş başkanı İsmet Taştan'dan aldık.
  • Yılın son haftası Avustralya’da tatil dönemi. Ofisler kapanır ve milyonlar plajlara gider. Alkol tüketimi artar. Bu keyifli dönem ayrıca yollarda ve plajlarda riskin en arttığı dönem.
  • Türkiye’de Süper Lig’de haftanın derbisinde Fenerbahçe yenilince liderlik Galatasaray’a geçti.
  • Dinleyici mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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