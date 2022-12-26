SBS Türkçe Canlı – 26 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Paris'te cuma günü gerçekleşen ve Kürt toplumundan 3 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırının ardından şehir karıştı. Olayı protesto eden Kürt göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Fransız yetkililer saldırının sebebini ırkçılık olarak açıklarken, Kürt toplumu saldırını politik bir infaz olduğuna inanıyor. Saldırının Avustralya Kürt toplumundaki yansımalarını NSW Kürt Toplum Konseyi eş başkanı İsmet Taştan'dan aldık.
- Yılın son haftası Avustralya’da tatil dönemi. Ofisler kapanır ve milyonlar plajlara gider. Alkol tüketimi artar. Bu keyifli dönem ayrıca yollarda ve plajlarda riskin en arttığı dönem.
- Türkiye’de Süper Lig’de haftanın derbisinde Fenerbahçe yenilince liderlik Galatasaray’a geçti.
- Dinleyici mesajları.
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