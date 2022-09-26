SBS Türkçe Canlı 26 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 26 EylülPlay49:34SBS TürkçeOther ways to listen SBS TürkçeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (47.26MB)Published 26 September 2022 at 4:40pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 26 September 2022 at 4:40pmSource: SBSÖne çıkanlarOptus müşterilerinin bilgileri çalındı.Karantina belki sona erdi ama yalnızlık sürüyor.Çocukluk çağı demansı olan Avustralyalıların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu kaydediliyor.Spor.ShareLatest podcast episodesSpor Haberleri 26 EylülOptus müşterilerinin bilgileri çalındıUzay çöpleri arttıkça endişelenmeli miyiz?Çocukluk çağı demansı olan Avustralyalıların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu kaydediliyor