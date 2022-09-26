SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı 26 Eylül

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 26 September 2022 at 4:40pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 26 September 2022 at 4:40pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Optus müşterilerinin bilgileri çalındı.
  • Karantina belki sona erdi ama yalnızlık sürüyor.
  • Çocukluk çağı demansı olan Avustralyalıların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu kaydediliyor.
  • Spor.
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Latest podcast episodes

Ezi Magbegor of the Opals (right) fights for the ball with Han Xu of China during a Fiba Asia Cup warm-up match between the Australian Opals and China at the AIS Arena in Canberra, Thursday, September 19, 2019. (AAP Image/Lukas Coch)

Spor Haberleri 26 Eylül

OPTUS STOCK

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Çocukluk çağı demansı olan Avustralyalıların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu kaydediliyor