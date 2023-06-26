SBS Türkçe Canlı – 26 Haziran 2023 Pazartesi

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Hafta sonunda dünyada en fazla nükleer silaha sahip olan ülkesinde darbe teşebbüsü yaşandı. Herkes nefeslerini tutmuş bir şekilde Rusya’da olanları takip etmeye ve anlamaya çalışırken para-militer Wagner grubunun Moskova’ya marşı bir şekilde durduruldu.
- Bu yıl 5 Temmuz’da başlayacak Sydney Uluslararası Piyano Yarışması’na katılma hakkı kazanan 32 piyanistten biri Korkmaz Can Sağlam oldu.
- Türkiye Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Tüm spor gelişmeleri SBS Türkçe Spor’da.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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