SBS Türkçe Canlı – 26 Haziran 2023 Pazartesi

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SBS Türkçe

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Hafta sonunda dünyada en fazla nükleer silaha sahip olan ülkesinde darbe teşebbüsü yaşandı. Herkes nefeslerini tutmuş bir şekilde Rusya’da olanları takip etmeye ve anlamaya çalışırken para-militer Wagner grubunun Moskova’ya marşı bir şekilde durduruldu.
  • Bu yıl 5 Temmuz’da başlayacak Sydney Uluslararası Piyano Yarışması’na katılma hakkı kazanan 32 piyanistten biri Korkmaz Can Sağlam oldu.
  • Türkiye Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Tüm spor gelişmeleri SBS Türkçe Spor’da.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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Football

Voleybol’da Türkiye Avrupa Şampiyonu

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SBS Türkçe Haberler - 26 Haziran 2023

GÖZALTINDA YERLİ ÖLÜMLERİ ULUSAL EYLEM GÜNÜ

Gözaltındaki Aborijin ölümleri gerçek zamanlı olarak izlenecek

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