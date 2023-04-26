SBS Türkçe Canlı – 26 Nisan 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Hacklenme sonrası milyonlarca kullanıcısının kişisel bilgilerini dolandırıcılara kaptıran telekomünikasyon şirketi Optus’a karşı toplu dava hazırlıkları yapılıyor.
  • 6 Mayıs'ta düzenlenecek konserin tüm geliri, Hatay Valiliği'nin Australian Turkish Assistance Foundation’a (ATAF) tahsis ettiği alanda kurulacak konteyner kent için kullanılacak. ATAF Başkan Yardımcısı Hilkat Özgün, deprem yardımlarına başka etkinliklerle devam edeceklerini söyledi.
  • Federal Hükümet, Avustralya genelinde endometriozis ve pelvik ağrı çeken kişilere özel bakım sağlayacak 20 klinik açılacağını duyurdu.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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