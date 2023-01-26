SBS Türkçe Canlı 26 Ocak

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü program
  • Haberler
  • Gergin Avustralya Günü
  • Yılın Avustralyalılarını tanıyalım
  • 'Voice' Aborijinlere ne getirecek?
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26 Ocak gerginliği: Neo naziler Aborijin törenine müdahale etti

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SBS Türkçe Canlı – 25 Ocak 2023