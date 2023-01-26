SBS Türkçe Canlı 26 Ocak

SBS Türkçe Canlı 26 OcakPlay48:16SBS Türkçe CanlıGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (44.19MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programHaberlerGergin Avustralya GünüYılın Avustralyalılarını tanıyalım'Voice' Aborijinlere ne getirecek?ShareLatest podcast episodes26 Ocak gerginliği: Neo naziler Aborijin törenine müdahale ettiYılın Avustralyalısı Ödülleri açıklandıSBS Türkçe Haberler 26 OcakSBS Türkçe Canlı – 25 Ocak 2023