SBS Türkçe Canlı – 27 Mart 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • NSW eyaletinin yeni başbakanı Chris Minns seçmenin önceliklerine odaklanan ve toplumun tabanına yayılan bir kampanya sayesinde Cumartesi günkü seçimlerde zafere ulaştıklarını söyledi. 12 yıl sonra İşçi Partisi eyalette yeniden yönetimde. Minns halkın sözlere değil sonuca bakacağını söylüyor.
  • Türkiye'ye geçen hafta 21 palet yardım malzemesi gönderen ve bu akşam kendisi de Hatay'a gitmek üzere yola çıkacak olan Smart Aid Küresel temsilcisi Alethea Gold kurumunun 6 Şubat depremleri sonrası ne yaptığını anlattı.
  • Euro 2024 Avrupa Kupası eleme grubunda Türkiye ilk maçında Ermenistan’ı deplasmanda 1-0 yendi. Türkiye’nin bir sonraki maçı Hırvatistan’la olacak. Maç Türkiye’de Avustralya Doğu kıyıları saatiyle 5:45’te başlıyor. Tüm spor gelişmeleri SBS Türkçe spor bölümünde.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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