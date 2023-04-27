SBS Türkçe Canlı - 27 Nisan 2023

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü program
  • Haberler
  • Türkiye seçimleri için Avustralya'da oy verme işlemi başlıyor
  • AKP Sydney Seçim Komisyonu Genel Başkanı İzzet Anmak ile söyleşi
  • Dinleyici mesajları
SBS Türkçe Canlı - 27 Nisan 2023
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Latest podcast episodes

Konuk AKP Sydney Seçim Komisyonu Başkanı İzzet Anmak.jpg

Türkiye'deki partilerin Avustralya'daki temsilcilerinden vatandaşlara "sandığa gelin" çağrısı

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2023 Türkiye Seçimleri: Avustralya'da oy verme işlemi başlıyor

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SBS Türkçe Canlı – 21 Nisan 2023 – Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun