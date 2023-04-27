SBS Türkçe Canlı - 27 Nisan 2023

SBS Türkçe Canlı - 27 Nisan 2023Play49:56SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (45.71MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programHaberlerTürkiye seçimleri için Avustralya'da oy verme işlemi başlıyorAKP Sydney Seçim Komisyonu Genel Başkanı İzzet Anmak ile söyleşiDinleyici mesajlarıSBS Türkçe Canlı - 27 Nisan 2023ShareLatest podcast episodesTürkiye'deki partilerin Avustralya'daki temsilcilerinden vatandaşlara "sandığa gelin" çağrısı2023 Türkiye Seçimleri: Avustralya'da oy verme işlemi başlıyorSBS Türkçe Haberler 27 NisanSBS Türkçe Canlı – 21 Nisan 2023 – Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun