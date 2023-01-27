SBS Türkçe Canlı – 27 Ocak 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Kıyamet Günü saati yeniden ayarlandı. Şu anda gece yarısına 90 saniye gösteriyor. Kıyamete hiç bu kadar yakın olmamıştık. Peki Kıyamet Saati nedir ve nasıl ayarlanıyor. Gece yarısına 90 saniye ne demek?
  • Gazeteci Yavuz Oğhan, muhalefet bloğu Altılı Masa’nın dün gerçekleştirilen on birinci toplantısından çeşitli kararlar çıksa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayın henüz belli olmadığını söyledi. Adayın Şubat ortasında açıklanması bekleniyor.
  • Avustralya Açıkta sona yaklaştık. Cumartesi kadınlar ve Pazar günü de erkekler finalleri oynanacak.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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Latest podcast episodes

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan.

Altılı Masa’da Erdoğan’ın rakibi üzerine çatlak

Doomsday Clock

Kıyamet hiç olmadığı kadar yakın

Australian Open

Avustralya Açık’ta hafta sonu final zamanı

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SBS Türkçe Haberler 27 Ocak