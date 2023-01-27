SBS Türkçe Canlı – 27 Ocak 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Kıyamet Günü saati yeniden ayarlandı. Şu anda gece yarısına 90 saniye gösteriyor. Kıyamete hiç bu kadar yakın olmamıştık. Peki Kıyamet Saati nedir ve nasıl ayarlanıyor. Gece yarısına 90 saniye ne demek?
- Gazeteci Yavuz Oğhan, muhalefet bloğu Altılı Masa’nın dün gerçekleştirilen on birinci toplantısından çeşitli kararlar çıksa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayın henüz belli olmadığını söyledi. Adayın Şubat ortasında açıklanması bekleniyor.
- Avustralya Açıkta sona yaklaştık. Cumartesi kadınlar ve Pazar günü de erkekler finalleri oynanacak.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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