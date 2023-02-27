SBS Türkçe Canlı – 27 Şubat 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Avustralya’da ambulansa en hızlı erişim (000) acil durum hattı üzerinden yapılır. Avustralya’da eyalet ve bölgelerde nasıl ve ne zaman ambulans çağırılacağını bu makalede bulabilirsiniz?
- Monash Üniversitesi Victoria Adli Tıp Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Richard Bassed, Türkiye depremi sonrasında cenazelerin kimlik tespiti konusunda Türkiye'nin karşılaşacağı sorunlara ilişkin sorularımızı yanıtladı.
- Türkiye Süper Ligi’nde geçtiğimiz hafta sonu deprem sonrası ertelenen maçlar oynandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına skordan çok protestolar damgasını vurdu.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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