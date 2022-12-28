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SBS Türkçe Canlı – 28 Aralık 2022

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Published 28 December 2022 at 3:28pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 28 December 2022 at 3:28pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Yorucu bir 2022’nin sonunda 2023’e umut dolu bakan SBS Türkçe dinleyicileri Nilgün Kılıç’a konuştu.
  • Bu yılki geleneksel Sydney – Hobart yat yarışını Andoo Comanche ilk sırada tamamladı. 100 footluk yat Hobart’taki River Derwent finiş noktasına dün gece yarısını biraz geçe vardı. İkinci LawConnect 27 dakika sonra finiş noktasına ulaştı.
  • Avustralya’da ise 1990’dan beri yıllık enflasyon yüzde 7,3’le en yüksek seviyesinde. Aynı zamanda ekonomik büyüme devam ediyor. İşsizlik oranı yüzde 3,4’le 48 yılın en düşük seviyesinde. Uzmanlar Aralık çeyreğinde enflasyonun tepe noktasına çıkmasını ve gelecek yıl boyunca da düşmesini bekliyor. 2023’te ekonomiden beklentiler ne yönde?
  • Western Sydney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çeşitliliği kutlamak ve kültürel farkındalığı öğretmek için sanatın gücünü kullanıyor. Sydney’de başarılı bir pilot uygulamadan sonra, ülke çapında ırkçılıkla mücadele programını almayı umuyorlar.
  • Dinleyici mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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