SBS Türkçe Canlı 28 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 28 EylülPlay48:44SBS TürkçeOther ways to listen SBS TürkçeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (44.61MB)Published 28 September 2022 at 3:57pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 28 September 2022 at 3:57pmSource: SBSÖne çıkanlarAvustralya'da yaz saati uygulaması başlıyor.2. Avustralya Müslüman Yazarlar Festivali'ni Özge Sevindik Alkan anlattı. Çocuğunuz 18 yaşına bastığında ne olur?ShareLatest podcast episodesYaz saati uygulaması başlıyor2. Avustralya Müslüman Yazarlar Festivali 30 Eylül'de başlıyorSBS Türkçe Haberler 28 EylülÇocuğunuz 18 yaşına bastığında ne olur?