SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı 28 Eylül

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 28 September 2022 at 3:57pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 28 September 2022 at 3:57pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Avustralya'da yaz saati uygulaması başlıyor.
  • 2. Avustralya Müslüman Yazarlar Festivali'ni Özge Sevindik Alkan anlattı.
  • Çocuğunuz 18 yaşına bastığında ne olur?
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Latest podcast episodes

本星期日凌晨3點夏令時間結束，時鐘要從3點調校到兩點。

Yaz saati uygulaması başlıyor

Muslim fest and Ozge.jpg

2. Avustralya Müslüman Yazarlar Festivali 30 Eylül'de başlıyor

Bench - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 28 Eylül

student group.jpg

Çocuğunuz 18 yaşına bastığında ne olur?