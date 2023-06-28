SBS Türkçe Canlı - 28 Haziran 2023 Çarşamba

SBS Türkçe Canlı - 28 Haziran 2023 ÇarşambaPlay48:23SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (44.29MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programTarık Hussein ile söyleşiSydney Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy ile Ramazan üzerine söyleşiSBS İngilizce. Aborijin İngilizcesiDinleyici mesajları SBS Türkçe Canlı - 28 Haziran 2023 ÇarşambaShareLatest podcast episodesKonyalı semazenler Avustralya'ya geliyorSBS Türkçe Haberler 28 HaziranSBS Türkçe Haberler 27 HaziranSBS Türkçe Canlı – 26 Haziran 2023 Pazartesi