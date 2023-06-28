SBS Türkçe Canlı - 28 Haziran 2023 Çarşamba

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü program
  • Tarık Hussein ile söyleşi
  • Sydney Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy ile Ramazan üzerine söyleşi
  • SBS İngilizce. Aborijin İngilizcesi
  • Dinleyici mesajları
SBS Türkçe Canlı - 28 Haziran 2023 Çarşamba
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