SBS Türkçe Canlı – 28 Kasım 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- FIFA 2022 Dünya Kupası sürpriz sonuçlarla öne çıkıyor. Avustralya Dünya Kupalarındaki üçüncü galibiyetini alırken Danimarka maçı için moral depoladı.
- Üç dönem üst üste seçim kazanan İşçi Partisi, Başbakan Daniel Andrews’e, Victoria’da 3000 günden fazla başbakanlık yapan beşinci başbakan olma unvanı kazandırdı.
- Dünyada sıfır COVID-19 vakası politikası kapsamında tam kapanma kararı almaya devam eden Çin’de halk sokaklara döküldü.
- Dinleyici yorum ve mesajları.
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