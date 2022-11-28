SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 28 Kasım 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 28 November 2022 at 4:34pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 28 November 2022 at 4:34pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • FIFA 2022 Dünya Kupası sürpriz sonuçlarla öne çıkıyor. Avustralya Dünya Kupalarındaki üçüncü galibiyetini alırken Danimarka maçı için moral depoladı.
  • Üç dönem üst üste seçim kazanan İşçi Partisi, Başbakan Daniel Andrews’e, Victoria’da 3000 günden fazla başbakanlık yapan beşinci başbakan olma unvanı kazandırdı.
  • Dünyada sıfır COVID-19 vakası politikası kapsamında tam kapanma kararı almaya devam eden Çin’de halk sokaklara döküldü.
  • Dinleyici yorum ve mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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