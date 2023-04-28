SBS Türkçe Canlı – 28 Nisan 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Sydney CHP Avustralya Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Seçimlerden Sorumlu Koordinatör Sinan Ketencioğlu, CHP Avustralya temsilciliği olarak 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl hazırlandıklarını anlattı.
  • 14 Mayıs TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son 20 yıldır ilk defa yenilgiye bu kadar yaklaştı. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağından emin. Gazeteci Yavuz Oğhan haftanın gelişmelerini SBS Türkçe için değerlendirdi.
  • Türkiye'de Süper Lig'de haftanın maçı hiç kuşkusuz Avustralya doğu kıyıları saatiyle Pazartesi sabah 02:00’de başlayacak Beşiktaş Galatasaray karşılaşması. Türkiye ve Avustralya'dan en son spor haberleri SBS Türkçe'de.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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