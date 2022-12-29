SBS Türkçe Canlı – 29 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Dünya, 2022'nin ilk aylarında pandemiden toparlanmaya çalışırken Ukrayna'nın işgali ile sarsıldı. Yılın bitişi Dünya Kupası ile gerçekleşti.
- Melbourne’da yaşayan Birsel Akbulut'un konuklarıyla yaptığı canlı yayınlar, Facebook üzerinden geniş kitlelere ulaşıyor.
- Carers Australia, Avustralya'da aile veya arkadaşlara destek sağlayan 2,6 milyondan fazla bakıcı olduğunu tahmin ediyor. Ücretsiz bakıcılar danışmanlık, geçici bakım ve bazı durumlarda bakıcı ödeneği de dahil olmak üzere çeşitli destek hizmetleri alabilirler. Ama sosyal yardım sahtekarlığı yapanları cezai suçlamalar ve muhtemelen hapis cezasının bekliyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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