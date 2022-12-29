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SBS Türkçe Canlı – 29 Aralık 2022

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Published 29 December 2022 at 3:25pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 29 December 2022 at 3:25pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Dünya, 2022'nin ilk aylarında pandemiden toparlanmaya çalışırken Ukrayna'nın işgali ile sarsıldı. Yılın bitişi Dünya Kupası ile gerçekleşti.
  • Melbourne’da yaşayan Birsel Akbulut'un konuklarıyla yaptığı canlı yayınlar, Facebook üzerinden geniş kitlelere ulaşıyor.
  • Carers Australia, Avustralya'da aile veya arkadaşlara destek sağlayan 2,6 milyondan fazla bakıcı olduğunu tahmin ediyor. Ücretsiz bakıcılar danışmanlık, geçici bakım ve bazı durumlarda bakıcı ödeneği de dahil olmak üzere çeşitli destek hizmetleri alabilirler. Ama sosyal yardım sahtekarlığı yapanları cezai suçlamalar ve muhtemelen hapis cezasının bekliyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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