SBS Türkçe Canlı 29 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 29 EylülPlay49:26SBS TürkçeOther ways to listen SBS TürkçeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (45.26MB)Published 29 September 2022 at 3:42pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 29 September 2022 at 3:42pmSource: SBSÖne çıkanlarCOVID GelişmeleriYağışlar sürecekNSW'de taksi plaka sahiplerine tazminat ödenecek. Baltık Denizi'nde gaz boru hattında patlamalarToplum grupları, Avustralya'ya yerleşen mültecilere nasıl yardımcı oluyor?ShareLatest podcast episodesNSW'te taksi ruhsatı sahiplerine 100 bin dolar tazminat'COVID zorunlu izalasyonu kaldırılsın' baskısıSBS Türkçe Haberler 29 EylülKuzey Akım Boru Hattı'ndaki sızıntı Rusya'yla gerilimi tırmandırdı