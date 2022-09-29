SBS Türkçe Canlı 29 Eylül

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Published 29 September 2022 at 3:42pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 29 September 2022 at 3:42pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • COVID Gelişmeleri
  • Yağışlar sürecek
  • NSW'de taksi plaka sahiplerine tazminat ödenecek.
  • Baltık Denizi'nde gaz boru hattında patlamalar
  • Toplum grupları, Avustralya'ya yerleşen mültecilere nasıl yardımcı oluyor?
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