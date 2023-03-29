SBS Türkçe Canlı – 29 Mart 2023

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- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Bu yıl şimdiden grip vakalarında büyük bir artış gözlemleniyor ve araştırmalara göre bu Avustralyalıların büyük bir kısmının pek de umurunda değil. Binlerce grip vakası kayda geçmiş durumda ve uzmanlar grip mevsiminin bu yıl erken başlayacağını söylüyor.
- Yeni bir araştırmaya göre Avustralyalılar arasında kalp krizi belirtileri farkındalığı, dikkat çekici derecede düşmüş durumda. Avustralya'da yaşayan 100 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre her 5 kişiden biri, kalp krizi semptomlarından birini bile sayamazken sadece yüzde 43’ü göğüs ağrısının bir kalp krizi belirtisi olduğu tespitini yapamıyor.
- Her kalemde fiyatların arttığı bir kış bizleri bekliyor. Elektrik faturalarının Temmuz ayından geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 30 artması bekleniyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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