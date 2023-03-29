SBS Türkçe Canlı – 29 Mart 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Bu yıl şimdiden grip vakalarında büyük bir artış gözlemleniyor ve araştırmalara göre bu Avustralyalıların büyük bir kısmının pek de umurunda değil. Binlerce grip vakası kayda geçmiş durumda ve uzmanlar grip mevsiminin bu yıl erken başlayacağını söylüyor.
  • Yeni bir araştırmaya göre Avustralyalılar arasında kalp krizi belirtileri farkındalığı, dikkat çekici derecede düşmüş durumda. Avustralya'da yaşayan 100 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre her 5 kişiden biri, kalp krizi semptomlarından birini bile sayamazken sadece yüzde 43’ü göğüs ağrısının bir kalp krizi belirtisi olduğu tespitini yapamıyor.
  • Her kalemde fiyatların arttığı bir kış bizleri bekliyor. Elektrik faturalarının Temmuz ayından geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 30 artması bekleniyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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SBS Türkçe Haberler 29 Mart