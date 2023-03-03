SBS Türkçe Canlı – 3 Mart 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- Greek Festival of Sydney kapsamında 5 Mart Pazar günü 16:00’da düzenlenecek Kültürler arası Köprü: Nasreddin Hoca Hikâyeleri adlı etkinlikte yer alacak Burcu Çevik Compiegne SBS Türkçe’ye detayları anlattı.
- Gazeteci Yavuz Oğhan Millet İttifakı’nın 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı adaya karar verdiğini ve Pazartesi açıklayacağını söyledi. Oğhan kulislere göre adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ve İyi Parti yönetiminden onay beklendiğini söyledi.
- Victoria Premier Ligi’nde iki haftada iki beraberlik alan Anadoluspor (Hume City) Avondale deplasmanında sezonun ilk galibiyetini arıyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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