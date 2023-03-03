SBS Türkçe Canlı – 3 Mart 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • Greek Festival of Sydney kapsamında 5 Mart Pazar günü 16:00’da düzenlenecek Kültürler arası Köprü: Nasreddin Hoca Hikâyeleri adlı etkinlikte yer alacak Burcu Çevik Compiegne SBS Türkçe’ye detayları anlattı.
  • Gazeteci Yavuz Oğhan Millet İttifakı’nın 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı adaya karar verdiğini ve Pazartesi açıklayacağını söyledi. Oğhan kulislere göre adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ve İyi Parti yönetiminden onay beklendiğini söyledi.
  • Victoria Premier Ligi’nde iki haftada iki beraberlik alan Anadoluspor (Hume City) Avondale deplasmanında sezonun ilk galibiyetini arıyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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Latest podcast episodes

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını Pazartesi açıklıyor

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Nasreddin Hoca Sydney’deki Yunan Festivali’nde

Football

Anadoluspor Avondale deplasmanında

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SBS Türkçe Haberler 3 Mart