SBS Türkçe Canlı – 3 Mayıs

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Merkez bankası dün piyasaları şoke eden bir kararla geçen ay sabit tuttuğu politika faizini yeniden artırdı. Faiz yüzde 3,6’dan 3,85’e yükseldi. Faizler görece hala düşük olsa da 11 yılın en yüksek seviyesinde. Karar gelecek Salı açıklanacak yeni bütçeden günler önce geldi.
  • Kronik rahatsızlıkları olanların 60 gün kullanabilecekleri miktarda reçeteli ilacı bir aylık maliyetine alabilmesinin önü açılıyor. Avustralya’nın ilaç sistemi Pharmaceutical Benefits Scheme’e (PBS) yapılacak değişikler gelecek hafta açıklanacak 2023-24 bütçesinde öne çıkan reformlardan biri.
  • Yeşil enerji geçişinde kullanılmak adına başlayan kritik mineraller için yarış, kaynak şirketlerini deniz tabanına götürdü.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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