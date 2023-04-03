SBS Türkçe Canlı – 3 Nisan 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Liberal Parti hafta sonunda yapılan ara seçimde ağır bir yenilgi aldı. 100 yıldan bu yana ilk kez iktidar partisi ara seçim kazandı. Victoria’da Aston federal seçim bölgesi artık İşçi Partisi’ne ait.
- On yıllar boyunca Aborijin hakları için mücadele eden Yunupingu bugün vefat etti. Kuzey Bölgesi’ndeki Arnhem Land’deki evinde hayata gözlerini yuman 74 yaşındaki lider, uzun süredir hastaydı.
- Palm Pazar günü sığınmacıları ve mültecileri desteklemek için ülke çapında binlerce protestocu toplandı. Köprü vizelerinde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalanlara kalıcı oturma izni verilmesi çağrısında bulunan Protestocular ayrıca mültecilerin ana kara dışındaki gözetim evlerinde tutulmasının da sona erdirilmesini talep ettiler.
- Beşiktaş deplasmanda geriden gelip Fenerbahçe’yi yenerken lider Galatasaray farkı açıyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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