SBS Türkçe Canlı – 3 Nisan 2023

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Liberal Parti hafta sonunda yapılan ara seçimde ağır bir yenilgi aldı. 100 yıldan bu yana ilk kez iktidar partisi ara seçim kazandı. Victoria’da Aston federal seçim bölgesi artık İşçi Partisi’ne ait.
  • On yıllar boyunca Aborijin hakları için mücadele eden Yunupingu bugün vefat etti. Kuzey Bölgesi’ndeki Arnhem Land’deki evinde hayata gözlerini yuman 74 yaşındaki lider, uzun süredir hastaydı.
  • Palm Pazar günü sığınmacıları ve mültecileri desteklemek için ülke çapında binlerce protestocu toplandı. Köprü vizelerinde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalanlara kalıcı oturma izni verilmesi çağrısında bulunan Protestocular ayrıca mültecilerin ana kara dışındaki gözetim evlerinde tutulmasının da sona erdirilmesini talep ettiler.
  • Beşiktaş deplasmanda geriden gelip Fenerbahçe’yi yenerken lider Galatasaray farkı açıyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

GARMA FESTIVAL 2022

Önde gelen Aborijin hak savunucusu vefat etti

World - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 3 Nisan

Senatör Payman orucunu açtıktan sonra akşam namazını kılıyor (SBS News).jpg

Avustralya'nın ilk Afgan asıllı başörtüsü takan federal senatorü olarak Ramazan'ı parlemantoda geçirmek

Pazar günü sığınmacıları ve mültecileri desteklemek için ülke çapında binlerce protestocu toplandı - Eyalet Kütüphanesi Melbourne - aap_ellen_smith.jpg Edit

Protectocular "Avustralya sizi hayal kırıklığına uğrattı" sloganları attı