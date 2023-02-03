SBS Türkçe Canlı 3 Şubat

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü Program
  • Haberler
  • Dinleyici mesajları: Aile doktorunuzla iletişiminiz Türkçe mi?
  • Yavuz Oğhan'dan Türkiye değerlendirmesi
  • Spor
SBS Türkçe Canlı 3 Şubat
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Latest podcast episodes

Football (Soccer) - Pixabay

Spor Haberleri - 3 Şubat

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"Az bir ihtimal ama çoklu aday ihtimali hala sürüyor"

Doctor In Consultation With Depressed Female Patient

Dinleyici mesajları: Aile doktorunuzla iletişiminiz Türkçe mi?

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SBS Türkçe Haberler 3 Şubat