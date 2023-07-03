SBS Türkçe Canlı – 3 Temmuz 2023 – NAIDOC Haftası

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- İlk Uluslar halklarını, tarihini ve kültürünü kutlamaya adanan NAIDOC Haftası’nın geçmişi 1920’lerdeki protesto hareketine dayanıyor. Her yıl temmuz ayının ilk haftası kutlanan NAIDOC Haftası yerli kültür ve uygarlığı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için bir fırsat.
- Bu yılın NAIDOC teması “For Our Elders”, Büyüklerimiz İçin. Aborijin ve Torres Körfezi halklarının büyükleri, toplumun kültürel mirasını taşıyan ve koruyan, topluma önderlik ve öğretmenlik eden ve geçmiş yaraların üstünden gelenler olarak gelecek nesillere yol gösteren liderler.
- Bu yıl IAPA tarafından Avustralya'nın en iyi 10 analisti arasında seçilen Dr Yalçın Oytam, aynı günlerde şiirleriyle bir albüme imza attı. Bugün South Eastern Sydney Local Health District (SESLHD)'de Analitik Bölüm Başkanı olarak sürdürdüğü görevinde, o yoğun günlerden edindiği deneyimden yola çıkarak, tüm bakanlıkların verilerini birbirine bağlamak üzere çalışmalar yapıyor.
- Avustralyalı bilim adamları, alkol ve meme kanseri arasındaki bağlantı hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Dünyada ilk kez yapılan bir meme tarama hizmeti denemesi, çok düşük düzeyde alkol tüketiminin bile riski artırabileceğini ortaya koydu. Monash Üniversitesi, Victoria Health ve Turning Point ile iş birliği içinde oluşturulan yeni bir kaynak, bu farkındalığı arttırmaya çalışıyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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