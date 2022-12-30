SBS Türkçe Canlı – 30 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Brezilya’da futbolun kralı olarak bilinen efsane Pelé 82 yaşında vefat etti. Son yüz yılın en önemli sporcularından olan Pelé ülkesine üç defa dünya kupasını kazandırmıştı.
- Doktorlar ve uzmanlar, devam eden COVID-19 salgına rağmen, önemli sağlık kontrolleri için randevu alınması çağrısı yapıyor.
- Yüz bin ayrı havai fişekle 2023’ü karşılayacak olan Sydney’de liman bölgesinde bir milyon kişi bekleniyor.
- Yeni Yıl öncesi Türkiye Süper Ligi’nde maçlar oynandı. Avustralya A Ligi ise tatil tanımıyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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