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SBS Türkçe Canlı – 30 Aralık 2022

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Published 30 December 2022 at 3:31pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 30 December 2022 at 3:31pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Brezilya’da futbolun kralı olarak bilinen efsane Pelé 82 yaşında vefat etti. Son yüz yılın en önemli sporcularından olan Pelé ülkesine üç defa dünya kupasını kazandırmıştı.
  • Doktorlar ve uzmanlar, devam eden COVID-19 salgına rağmen, önemli sağlık kontrolleri için randevu alınması çağrısı yapıyor.
  • Yüz bin ayrı havai fişekle 2023’ü karşılayacak olan Sydney’de liman bölgesinde bir milyon kişi bekleniyor.
  • Yeni Yıl öncesi Türkiye Süper Ligi’nde maçlar oynandı. Avustralya A Ligi ise tatil tanımıyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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