SBS Türkçe Canlı – 30 Haziran 2023 Pazartesi

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • İlk Uluslar halklarını, tarihini ve kültürünü kutlamaya adanan NAIDOC Haftası’nın geçmişi 1920’lerdeki protesto hareketine dayanıyor. Her yıl temmuz ayının ilk haftası kutlanan NAIDOC Haftası yerli kültür ve uygarlığı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için bir fırsat.
  • Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’de siyasete sessizliğin hâkim olduğunu belirten gazeteci Yavuz Oğhan, Merhan Yanardağ’ın tutuklanması, Wagner isyanı ve CHP’deki değişim çağrılarının yaygınlaşmasını SBS Türkçe için değerlendirdi.
  • Uluslararası öğrencilerin çalışabileceği azami saat yeniden iki haftada 48 saate düşüyor. Ancak kira krizi ve hayat pahalılığının artığı bir dönemde geri getirilen saat sınırının yabancı öğrencilerinin yaşamasını zorlaştıracağını söyleniyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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