SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 30 Kasım 2022

SBS Türkçe

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Published 30 November 2022 at 3:43pm, updated 2 hours ago at 4:21pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 30 November 2022 at 3:43pm, updated 2 hours ago at 4:21pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • FIFA 2022 Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı garantilemek için Danimarka’ya karşı galip gelmesi gereken Avustralya’nın maçı Avustralya doğu kıyılarına göre 1 Aralık Perşembe sabah 02.00’de.
  • Sağlıklı bünye ve zihin için düzenli fiziksel aktivitenin önemini hepimiz biliyoruz. Son derece rahat bir ortamda kapsayıcı bir etkinlik olan toplum sporları Avustralya’ya yeni yerleşen göçmenler için çok yararlı olabilir.
  • İçişleri Bakanı Clare O'Neil, Suriye'den geri gönderilen ve IŞİD militanlarıyla bağlantılı Avustralyalılarla ilgili endişeler üzerine Batı Sydney belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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