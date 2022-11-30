SBS Türkçe Canlı – 30 Kasım 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- FIFA 2022 Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı garantilemek için Danimarka’ya karşı galip gelmesi gereken Avustralya’nın maçı Avustralya doğu kıyılarına göre 1 Aralık Perşembe sabah 02.00’de.
- Sağlıklı bünye ve zihin için düzenli fiziksel aktivitenin önemini hepimiz biliyoruz. Son derece rahat bir ortamda kapsayıcı bir etkinlik olan toplum sporları Avustralya’ya yeni yerleşen göçmenler için çok yararlı olabilir.
- İçişleri Bakanı Clare O'Neil, Suriye'den geri gönderilen ve IŞİD militanlarıyla bağlantılı Avustralyalılarla ilgili endişeler üzerine Batı Sydney belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
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