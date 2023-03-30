SBS Türkçe Canlı 30 Mart 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü Program
  • Haberler
  • Sydney'de düzenlenecek sanatçıların Türkiye depremi dayanışması etkinliği konusunda Deniz Ağraz ile söyleşi.
  • Dinleryici mesajları
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Protest against the pensions reform - Paris

Fransızları ayağa kaldıran emeklilik yaşı Avustralya'da ne durumda?

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Çok kültürlü sanatçılar depremzedeler için aynı sahnede

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SBS Türkçe Canlı – 29 Mart 2023