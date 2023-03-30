SBS Türkçe Canlı 30 Mart 2023

SBS Türkçe Canlı 30 Mart 2023Play50:28Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (46.21MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü ProgramHaberlerSydney'de düzenlenecek sanatçıların Türkiye depremi dayanışması etkinliği konusunda Deniz Ağraz ile söyleşi.Dinleryici mesajlarıShareLatest podcast episodesFransızları ayağa kaldıran emeklilik yaşı Avustralya'da ne durumda?SBS Türkçe Haberler 30 MartÇok kültürlü sanatçılar depremzedeler için aynı sahnedeSBS Türkçe Canlı – 29 Mart 2023