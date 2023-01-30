SBS Türkçe Canlı - 30 Ocak 2023

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü programda yer alanlar
  • Haberler
  • Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Avustralya'dan oy kullacakların atması gereken ilkn adım
  • radyoaktif kapsül nasıl kayboldu?
  • Yazar Didem Caia ile söyleşi
  • Spor
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