SBS Türkçe Canlı - 30 Ocak 2023

SBS Türkçe Canlı - 30 Ocak 2023Play53:27SBS Türkçe CanlıGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (48.93MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programda yer alanlarHaberlerTürkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Avustralya'dan oy kullacakların atması gereken ilkn adımradyoaktif kapsül nasıl kayboldu?Yazar Didem Caia ile söyleşiSporShareLatest podcast episodesSpor Haberleri: 30 OcakTürkiye seçimlerinde oy kullanmak için dikkat etmeniz gereken ilk şeyAvustralya resmi tatillerle daha fazla kültürü temsil etmeli mi?Avustralya'nın nüfus stratejisini Asyalı komşularının takip etmesi neden kolay değil?