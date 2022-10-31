SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı 31 Ekim

SBS Türkçe

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Published 31 October 2022 at 3:55pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 31 October 2022 at 3:55pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Haberler
  • Melbourne Cup At yarışı yarın koşulacak
  • IŞİD militanlarının Avustralyalı eş ve çocukları Sydney'e indi.
  • Seul'de cinnayet gibi kaza: 151 ölü
  • Felç geçiren Feride Cerrah ile söyleşi
  • Spor
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