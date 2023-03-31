SBS Türkçe Canlı – 31 Mart 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Donald Trump doğrudan cezai kovuşturmaya uğrayan ilk ABD başkanı oldu. Trump’ın bu habere ilk tepkisi meydan okuma oldu. New York’ta bir soruşturma kurulu 2016’daki ABD başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde bir porno yıldızına ödenen sus parasında oynadığı rol kapsamına suçlanıyor.
  • Türkiye artık Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde halkın karşısına çıkacak adaylarda son viraja giderken ittifaklar arası ve içinde gerilim artıyor. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için gelişmeleri değerlendirdi.
  • Türkiye’de milli maçlardan sonra Süper Lig devam ediyor. Maçlar Trabzon Kayseri mücadelesiyle başlıyor. Ancak haftanın maçı Fenerbahçe - Beşiktaş
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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SBS Türkçe Haberler 31 Mart