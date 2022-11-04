SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı 4 Kasım

SBS Türkçe

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Published 4 November 2022 at 4:14pm, updated 4 hours ago at 4:17pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 4 November 2022 at 4:14pm, updated 4 hours ago at 4:17pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Haberler
  • Avustralya'da emekliler köpek maması mı yiyor?
  • Yavuz Oğhan ile Türkiye değerlendirmesi
  • Spor
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