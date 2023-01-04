SBS Türkçe Canlı – 4 Ocak 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre Avustralya'daki göçmen ve mülteci kadınlar, iş ve eğitimde yüksek vasıflı olsalar bile, ekonomik potansiyellerine ulaşmakta zorlanıyor. Yerleştirme ve iş bulma danışmanı Derya Deniz Demirol, önce göçmenlere karşı algının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.
- Futbolun süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi futbol kulübü Al-Nasr ile iki yıllığına yüz milyonlarca Euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Kulübe transfer olacağı haberi büyük heyecanla ama aynı zamanda da biraz hayal kırıklığıyla karşılandı.
- Uzmanlar Avustralya’nın yarından itibaren Çin’den gelenler için uygulamaya sokacağı COVID-19 test zorunluluğu tıbbi gerekçelere dayanmıyor. Siyasi önceliklerin öne çıktığını belirten uzmanlara karşı Federal Sağlık Bakanı Mark Butler kamu sağlığı konusunda risk almadıklarını söylüyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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