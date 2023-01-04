SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 4 Ocak 2023

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 4 January 2023 at 3:47pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 4 January 2023 at 3:47pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre Avustralya'daki göçmen ve mülteci kadınlar, iş ve eğitimde yüksek vasıflı olsalar bile, ekonomik potansiyellerine ulaşmakta zorlanıyor. Yerleştirme ve iş bulma danışmanı Derya Deniz Demirol, önce göçmenlere karşı algının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.
  • Futbolun süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi futbol kulübü Al-Nasr ile iki yıllığına yüz milyonlarca Euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Kulübe transfer olacağı haberi büyük heyecanla ama aynı zamanda da biraz hayal kırıklığıyla karşılandı.
  • Uzmanlar Avustralya’nın yarından itibaren Çin’den gelenler için uygulamaya sokacağı COVID-19 test zorunluluğu tıbbi gerekçelere dayanmıyor. Siyasi önceliklerin öne çıktığını belirten uzmanlara karşı Federal Sağlık Bakanı Mark Butler kamu sağlığı konusunda risk almadıklarını söylüyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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