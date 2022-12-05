SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 5 Aralık 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe Canlı

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Published 5 December 2022 at 4:20pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 5 December 2022 at 4:20pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Katar 2022 FIFA Dünya Kupası’nda gruptan sürpriz bir şekilde çıkan takımlar elenmeye başladı. Çeyrek final maçları da 1970’leri andırmaya başladı.
  • Futbol dünyasının efsanesi Brezilyalı Pele için nefesler tutuldu. Kanser tedavisi gören Pele hastanede palyatif bakım alıyor.
  • Victoria'da İşçi Partisinin Daniel Andrews liderliğinde seçimi kazanması sonrası yeni kabine bugün açıklandı. Kabinede Türkiye kökenli iki bakan yer aldı. Türkiye'den Kayserili Kürt bir ailenin oğlu olan Enver Erdoğan, (Corrections, Youth Justice and Victim Support) Ceza İnfaz, özellikle gençlerin tutulduğu Islahevleri ve Mağdur Desteklerinden sorumlu bakanlığa atandı. Erdoğan SBS Türkçe’ye konuştu.
  • Avustralya Eğitim Araştırmaları Kurumu’na göre okullarda eğitim standartları düşüyor. Yedi yıllık bir süreçte NAPLAN test sonuçlarını inceleyen araştırmacılar, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin çoğunun noktalama işaretlerinin kullanımında üçüncü sınıf seviyesinde olduğunu ortaya çıkardı.
  • Dinleyici yorum ve mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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