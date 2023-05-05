SBS Türkçe Canlı – 5 Mayıs

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Hazine Bakanı Jim Chalmers 9 Mayıs’ta yani gelecek Salı yeni federal bütçeyi açıklayacak. Yaşlı bakım sektöründe çalışanlara zam ve kreş masraflarında azalma bütçenin ayaklarından ikisi. Ancak yüksek enflasyon ve parlamentodaki sosyal konut pazarlıklarında ilerleme kaydedilememesi, bütçenin üstündeki en önemli gölgeler.
- Hapisteki eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açık destek vermesi sonrası Kürt seçmenin oylarının CHP’nin başkanına doğru yönelmesi bekleniyor. Gazeteci Yavuz Oğhan seçimlere 10 gün kala Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdi.
- Türkiye’de Süper Lig’de bitime 6 hafta kala lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasında dört puan var. A Ligi’nde ise sezon bitti ve bu hafta sonu çeyrek final heyecanı var.
- Avustralya’nın güneyinden kutup bölgesinden gelen bir soğuk hava dalgası bu hafta sonu ülkenin güneydoğusunu etkileyecek.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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